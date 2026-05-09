"Не такой простой, как ковид": Трамп рассказал об изучении хантавируса в США Трамп: США очень пристально изучают хантавирус, ситуация находится под контролем

Москва9 мая Вести.Американские специалисты ведут пристальное изучение хантавируса. Он отличается по своей природе от COVID-19, заявил президент США Дональд Трамп.

Лидер Соединенных Штатов подчеркнул, что специалисты "хорошо знают этот вирус", хоть он "не такой простой, как ковид". При этом глава Белого дома отметил, что в отличие от COVID-19 хантавирус не так легко передается от человека к человеку.

Мы изучаем его очень пристально. У нас есть отличные специалисты, которые им занимаются цитирует Трампа РИА Новости

Ранее президент США заверил, что ситуация с хантавирусом находится под контролем.

В начале мая вспышка заболевания, предположительно, вызванного хантавирусом, произошла на борту круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантику. В настоящее время выявлено восемь случаев заболевания вирусом, из них – три летальных исхода.

Пассажиры, сошедшие с лайнера, разъехались по 12 странам, утверждает Associated Press.

Известно, что борт судна покинули не менее 29 человек, среди которых – граждане Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, США, Швейцарии и других стран. Эти пассажиры контактировали с людьми в аэропортах и на международных рейсах.