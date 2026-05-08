Трамп заявил, что ситуация с хантавирусом находится под контролем

Вспышка хантавируса находится под контролем, заявил Трамп Трамп заявил, что ситуация с хантавирусом находится под контролем

Москва8 мая Вести.Ситуация с хантавирусом находится под контролем, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит пресс-служба Белого дома в соцсети X.

Американский лидер добавил, что уже 8 мая его администрация должна предоставить подробный отчет о судне MV Hondius, где произошла вспышка заболевания.

Ситуация, как мы надеемся, в значительной степени под контролем. Все дело в корабле сказал Трамп

В начале мая вспышка заболевания, предположительно, вызванного хантавирусом, была зафиксирована на борту круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантику. Выявлено восемь случаев заболевания, в том числе три летальных исхода.

По оценке академика РАН Сергея Нетесова, вероятность попадания в Россию хантавируса практически равна нулю.