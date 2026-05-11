Трамп: США хорошо справляются с хантавирусом Трамп заявил, что США хорошо справляются с хантавирусом

Москва11 мая Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хорошо справляются с противодействием хантавирусу.

Думаю, хорошо ответил Трамп на соответствующий вопрос

Самолет с 17 американцами, которые были эвакуированные с круизного лайнера MV Hondius, ранее прибыл в США. Как сообщил американский Минздрав, легкие симптомы хантавируса имел один из эвакуированных, а еще у одного ПЦР-тест на андский штамм вируса дал положительный результат.

Три летальных исхода зафиксированы при вспышке хантавируса на борту нидерландского лайнера, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заразились семь человек.

Хантавирусы — это группа РНК-содержащих вирусов, которые переносятся грызунами. Свое название они получили от реки Хантан в Южной Корее, где в 1970-х годах впервые нашли инфицированного грызуна. Заболевание может вызывать тяжелые поражения легких или почек. Специфического лечения от хантавируса не существует. Человек чаще всего заражается воздушно-пылевым путем. Инкубационный период длится от четырех до 49 дней.