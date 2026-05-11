Москва11 мая Вести.Риск для общественности от вспышки хантавируса остается низким, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

В своих соцсетях генсек ООН написал, что в настоящее время угроза вируса для здоровья людей остается низкой. Однако, по его словам, важно направить международные усилия на обеспечение безопасности всех, включая пассажиров и экипаж лайнера, на котором произошла вспышка заболевания.

Вспышка хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. В минувшее воскресенье судно прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага.

Хантавирусы - группа РНК-содержащих вирусов, естественным резервуаром которых являются грызуны. Название происходит от реки Хантан в Южной Корее, где в 1970-х годах впервые обнаружили зараженного вирусом грызуна. Болезнь может привести к тяжелому поражению легких или почек. Специфической противовирусной терапии нет. Основной путь заражения — воздушно-пылевой. Инкубационный период хантавируса длится от 4 до 49 дней.