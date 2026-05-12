Глава ВОЗ рассказал, ждать ли масштабную эпидемию хантавируса Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что не видит признаков эпидемии хантавируса

Москва12 мая Вести.Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус полагает, что признаков того, что вспышка хантавируса может стать более масштабной, нет. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции с испанским премьером Педро Санчесом, трансляция велась в соцсети Х.

На данный момент нет никаких признаков того, что мы наблюдаем начало более масштабной вспышки заболевания сказал Гебрейесус

Вместе с тем глава ВОЗ уточнил, что ситуация с количеством зараженных еще может измениться: ожидаются новые случаи инфицирования, так как пассажиры лайнера MV Hondius активно взаимодействовали до того, как была зафиксирована вспышка вируса.

Ранее американский ученый Стивен Куэй предположил, что 19 мая может стать решающей датой, когда станет понятно, насколько хантавирус распространился "за пределы" лайнера MV Hondius.

В мае на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, маршрут которого лежал из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. Оказались заражены девять человек. Три человека скончались – семейная пара из Нидерландов и гражданка Германии.

Хантавирус – семейство вирусов, главным носителем которых являются грызуны. Человек может заразиться, в основном, из-за вдыхания пыли на месте, где находились выделения грызунов. Однако есть штамм хантавируса "Андес", который передается от человека к человеку. Хантавирус может вызвать, в частности, поражение почек, легких и сердца.