Москва8 маяВести.Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что существует риск обнаружения новых случаев инфицирования хантавирусом.
Согласно информации руководителя организации, время, прошедшее с момента воздействия патогенного организма до появления первых симптомов и признаков хантавируса может достигать шесть недель, передает РИА Новости.
С учетом такой длительности инкубационного периода, могут появиться новые случаи заражения хантавирусом, констатировал Гебрейесус.
Ранее в Европе госпитализировали гражданин Франции с подтвержденным хантавирусом. При этом его не было на борту круизного лайнера MV Hondius, где ранее произошла вспышка заболевания.