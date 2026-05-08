Глава ВОЗ: инфицирование хантавирусом могут выявить после периода инкубации

ВОЗ: случаи заражения хантавирусом могут выявить после инкубационного периода Глава ВОЗ: инфицирование хантавирусом могут выявить после периода инкубации

Москва8 мая Вести.Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что существует риск обнаружения новых случаев инфицирования хантавирусом.

Согласно информации руководителя организации, время, прошедшее с момента воздействия патогенного организма до появления первых симптомов и признаков хантавируса может достигать шесть недель, передает РИА Новости.

С учетом такой длительности инкубационного периода, могут появиться новые случаи заражения хантавирусом, констатировал Гебрейесус.

Ранее в Европе госпитализировали гражданин Франции с подтвержденным хантавирусом. При этом его не было на борту круизного лайнера MV Hondius, где ранее произошла вспышка заболевания.