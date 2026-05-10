В ВОЗ объяснили разницу между хантавирусом и COVID-19 Глава ВОЗ: хантавирус не является COVID-19

Москва10 мая Вести.Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что хантавирус не похож на COVID-19.

Он также назвал "обоснованной" озабоченность мировой общественности после вспышки вируса на борту круизного лайнера MV Hondius.

Это заболевание не является COVID и мы, как ВОЗ, неоднократно об этом заявляли … Это обусловлено природой самого заболевания сообщил глава ВОЗ на брифинге

Он подчеркнул, что правительство Испании провело подготовку, чтобы предотвратить все возможные риски заражения хантавирусом.

При этом, как сообщает агентство France-Presse, глава ВОЗ лично прибыл на Тенерифе, чтобы проконтролировать эвакуацию пассажиров с лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса. Он сообщил, что для эвакуации пассажиров потребуется 10 авиарейсов.