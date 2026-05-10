Москва10 маяВести.Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что хантавирус не похож на COVID-19.
Он также назвал "обоснованной" озабоченность мировой общественности после вспышки вируса на борту круизного лайнера MV Hondius.
Это заболевание не является COVID и мы, как ВОЗ, неоднократно об этом заявляли … Это обусловлено природой самого заболеваниясообщил глава ВОЗ на брифинге
Он подчеркнул, что правительство Испании провело подготовку, чтобы предотвратить все возможные риски заражения хантавирусом.
При этом, как сообщает агентство France-Presse, глава ВОЗ лично прибыл на Тенерифе, чтобы проконтролировать эвакуацию пассажиров с лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса. Он сообщил, что для эвакуации пассажиров потребуется 10 авиарейсов.