Москва15 мая Вести.Новые случаи заражения хантавирусной инфекцией в связи со вспышкой на круизном лайнере MV Hondius могут возникнуть в ближайшие дни, но не следует считать их признаком распространения заболевания. С таким призывом выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

В связи с длительным инкубационным периодом ... в ближайшие дни может быть зафиксировано больше случаев заболевания, поскольку пассажиры возвращаются в свои страны, где проходят карантин и тестирование ... Это не означает, что вспышка заболевания расширяется сказал он на брифинге в Женеве

Гебрейесус подчеркнул, что с 2 мая новых летальных исходов после вспышки вируса на борту судна зарегистрировано не было.

О вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, стало известно 3 мая. 12 мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил об 11 случаях заражения хантавирусом среди пассажиров и членов экипажа судна.

Как писало издание New York Post, "нулевой пациент" – человек в возрасте примерно 70 лет, который до круиза принимал участие в орнитологической экспедиции, где мог быть инфицирован.