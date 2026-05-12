Эксперты раскритиковали "успокаивающие" заявления о хантавирусе CNN: хантавирус – не COVID-19, но успокаиваться рано

Москва12 мая Вести.Заявления различного уровня чиновников о том, что людям не стоит беспокоиться в связи со вспышкой хантавируса, рискованны и преждевременны, говорится в статье на сайте CNN.

Общество, в котором еще свежи воспоминания о пережитой пандемии COVID-19, чутко реагирует на возможную новую угрозу, и в этом случае ответственным за коммуникацию лицам следует быть осторожнее в своих заявлениях, говорят эксперты.

Федеральные и региональные чиновники не раз заверяли, что хантавирус, включая его штамм "Андес", который может передаваться от человека к человеку, не представляет той угрозы, с которой мир столкнулся 6 лет назад. Это заболевание опасно и даже смертельно, но не так заразно. Кроме того, по словам официальных лиц, если COVID-19 был совершенно новым вирусом, то хантавирус уже изучен, пусть и ограниченно.

Однако, указал австралийский врач Дэвид Бергер, заявления о том, что хантавирус после введения всех мер контроля не распространяется, преждевременны, поскольку инкубационный период заболевания составляет от 6 до 8 недель.

Доктор Питер Сандман отметил, что звучащие сейчас "обнадеживающие сообщения" очень похожи на те, что звучали в начале пандемии COVID-19, и призвал тех, кто делает заявления, "признать неопределенность" и описать процесс принятия решений.

Эксперты подчеркивают, что, с одной стороны, "не хочется пугать людей". Но при этом властям следует дать понять общественности, что наука – не абсолютная истина, и людям следует оставаться бдительными и быть готовыми к тому, что могут появиться новые данные.

О вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, стало известно 3 мая. 12 мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил об 11 случаях заражения хантавирусом среди пассажиров и членов судна.