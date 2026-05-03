France24: не менее 2 человек стали жертвами хантавируса на лайнере из Аргентины

Несколько человек погибли от хантавируса на круизном судне в Атлантике France24: не менее 2 человек стали жертвами хантавируса на лайнере из Аргентины

Москва3 мая Вести.На круизном судне MV Hondius, которое следовало из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка опасного заболевания. По предварительной информации, это хантавирус, который унес жизни, по меньшей мере, двух человек.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил французскому телеканалу France24, что число жертв может достигать трех человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что осведомлена о тяжелых случаях острого респираторного заболевания на борту судна.

14 апреля журнал Nature Microbiology сообщил об открытии китайскими учеными нового вируса POH-VAU, обнаруженного у креветок и рыбы.

Этот вирус потенциально может передаваться человеку и вызывать редкое заболевание глаз. Специалисты предупреждают, что заражение возможно при употреблении сырых морепродуктов.

Весной 2025 года специалисты Политехнического университета в США обнаружили в стране несколько очагов хантавируса, распространяемого грызунами.