Пассажиры с зараженного хантавирусом лайнера разъехались по 12 странам AP: хантавирус начал распространяться по всему миру

Москва9 мая Вести.Ситуация с распространением хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius становится все более напряженной. Пассажиры судна, на котором уже зафиксированы смертельные случаи, разъехались, по меньшей мере, по 12 странам, что вызывает опасения у санитарных служб.

Об этом говорится в материале Associated Press (AP). Агентство приводит информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что через пассажиров, покинувших судно после первого летального исхода и до официального подтверждения вспышки хантавируса, он мог распространиться как минимум на 4 континента.

Компания-оператор круиза Oceanwide Expeditions подтвердила, что с лайнера сошли не менее 29 человек, среди них были граждане Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, США, Швейцарии и других стран. Эти пассажиры контактировали с людьми в аэропортах и на международных рейсах, говорится в статье.

Тревогу у представителей санитарных служб вызывает андский штамм хантавируса, который способен передаваться от человека к человеку — редкое свойство для подобных инфекций.

Основным переносчиком наиболее заразного штамма является длиннохвостый рисовый хомячок, который никогда ранее не встречался на территории России.

ВОЗ заявляет, что риски пандемии отсутствуют, однако органы здравоохранения по всему миру продолжают работу по восстановлению цепочек контактов пассажиров.

В частности, к настоящему времени под наблюдением находятся жители Аризоны, Виргинии, Джорджии, Техаса и других территорий США. У большинства из жителей этих штатов, бывших на борту MV Hondius, симптомы хантавируса пока отсутствуют, но инкубационный период андийского штамма может длиться до 8 недель.