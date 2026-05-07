Москва7 мая Вести.Южноафриканские специалисты выявили самый известный штамм хантавируса, ставший причиной вспышки на лайнере MV Hondius, в результате которой скончались 3 пассажира. Речь идет о типе, способном передаваться от человека к человеку при близком контакте. Об этом сообщил министр здравоохранения ЮАР Аарон Мотсоаледи в ходе выступления перед комитетом по здравоохранению национального парламента, его слова передает агентство ТАСС.

Он отметил, что это единственный известный штамм, способный передаваться от человека к человеку.

Речь идет о штамме хантавируса "Андес" заявил министр

По его словам, подобная передача случается крайне редко и возможна лишь при максимально тесном контакте. Он также призвал население не поддаваться панике, но при этом соблюдать предосторожность. Он заверил, что медицинские работники предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса по стране. В настоящее время ведется поиск пассажиров рейса с острова Святой Елены, летевших в одном самолете с умершей гражданкой Нидерландов, которая умерла от хантавируса несколько часов спустя после прибытия в ЮАР.

Хантавирусы — это семейство вирусов, поражающих в основном мелких млекопитающих, но способных передаваться человеку. В тяжелых случаях инфекция вызывает поражение легких, сердечную недостаточность и геморрагическую лихорадку.

Ранее сообщалось о восьми случаях заражения вирусом среди пассажиров лайнера, трое из них скончались. Тем не менее, судно продолжит свой путь к Канарским островам. Ожидается, что лайнер прибудет в пункт назначения к концу этой недели.