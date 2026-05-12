Москва12 мая Вести.Вариант хантавируса, из-за которого умерли три человека на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, может быть мутировавшим, потому что обычно у заболевания не такой тяжелое течение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кандидата медицинских наук, сотрудника Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Валерия Литвинова.

Эксперт указал на то, что смертельные случаи являются нетепичными для заражения хантавирусом. По его словам, классические формы заболевания протекают легче.

Литвинов полагает, что главный вопрос заключается в том, какой именно штамм вируса вызвал вспышку на лайнере.

Это может быть мутировавший местный вирус, неизученный ранее вид или южноамериканский андский штамм, который в редких случаях передается от человека к человеку при очень тесном контакте рассказал собеседник журналистов

По мнению эксперта, если вирус "научился" с легкостью передаваться от человека к человеку, то ситуация будет серьезной.

Эксперты считают, что механизм передачи у хантавируса по-прежнему работает плохо, добавил ученый.

Он выразил мнение, что итоговые выводы о природе и степени опасности штамма, о котором идет речь, можно будет сделать только после окончания исследований.

В мае была зафиксирована вспышка хантавируса на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Заболевание оказалось подтверждено у 11 человек. По последней информации, три человека скончались, это супруги из Нидерландов и гражданка ФРГ. Пассажиров высадили в Испании.

Хантавирус – семейство вирусов, основным переносчиком которых является грызун. Человек может заразиться преимущественно при вдыхании пыли, которая образовалась на месте выделений грызунов. По словам экспертов, штамм "Андес" – единственный подтип, который передается от человек к человеку. Хантавирус может вызвать проблемы с почками, сердцем и легкими. Врач-инфекционист Наталья Шведова считает главной опасностью то, что изначально хантавирус легко спутать с обычным гриппом.