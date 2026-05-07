Москва7 мая Вести.

Власти Аргентины инициировали отслеживание путей перемещения пассажиров лайнера MV Hondius, у которых изначально был выявлен хантавирус. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным Минздрава на 6 мая, на борту круизного лайнера MV Hondius подтверждено восемь случаев заражения хантавирусом, трое заболевших скончались​​​. Подтверждено, что выявленный вариант соответствует штамму "Андес".

Министерство здравоохранения ... ведет эпидемиологическое расследование. В координации с органами здравоохранения провинции Огненная Земля и других регионов Патагонии они восстанавливают маршрут первого случая заболевания - речь о гражданах Нидерландов, у которых проявились первые симптомы говорится в публикации

Отмечается, что на данный момент известны пункты их въезда и выезда из Аргентины, то, что они побывали во многих провинциях Аргентины и в Чили.

В министерстве подчеркнули, что на сегодняшний день в стране не выявлено ни одного случая заболевания, и нет подтверждения, что передача вируса произошла в Аргентине.

Аргентина активно сотрудничает с международными организациями и всеми заинтересованными странами для сдерживания вспышки и обеспечения надлежащего лечения заболевших.

Вспышка заболевания хантавирусом произошла на круизном лайнере MV Hondius, который выполнял рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. На текущий момент, по информации агентстваAFP, судно покинуло воды Кабо-Верде и направилось на Канарские острова, входящие в состав Испании. При этом Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA) сообщило, что двое граждан Великобритании, находившихся на борту круизного лайнера MV Hondius, самостоятельно вернулись на родину без симптомов хантавируса.