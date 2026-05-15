Москва15 мая Вести.В порт отплытия круизного лайнера Hondius на аргентинском острове Огненная Земля будет направлена научная миссия, которая планирует искать грызунов, переносящих хантавирус. Об этом сообщил глава местной эпидемиологической службы Хуан Петрина.

Власти туристического города Ушуая на Огненной Земле, откуда 1 апреля отплыл круизный лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, утверждают, что порт не мог быть источником заражения первого пассажира​​​. Они настаивают на том, что хантавирус отсутствовал в провинции с тех пор, как 30 лет назад стало обязательным его распознавание.

Идея состоит в том, чтобы собрать образцы грызунов… Мы ожидаем, что результаты будут готовы в течение четырех недель приводит слова Петрина газета Le Figaro

При этом главный эпидемиолог провинции Огненная Земля не уточнил, сколько грызунов необходимо будет отловить.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал ИС "Вести", что опасность заразиться хантавирусом от зараженного человека ничтожна. Он напомнил, что это инфекционное заболевание в простонародье называется "болезнью пыльных дач". По словам Аграновского, заразиться хантавирусом возможно только от пыли, которая содержит высохшие выделения крыс, мышей или других грызунов.

В мае была зафиксирована вспышка хантавируса на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Заболевание оказалось подтверждено у 11 человек. По последней информации, три человека скончались, это супруги из Нидерландов и гражданка ФРГ. Пассажиров высадили в Испании.