Нидерландская клиника изолировала 12 сотрудников после контакта с хантавирусом В Нидерландах 12 медиков отправили на шестинедельный карантин из-за хантавируса

Москва12 мая Вести.В Нидерландах двенадцать сотрудников медицинского центра Университета Радбауд, расположенного в городе Неймеген (провинция Гелдерланд), помещены на шестинедельную профилактическую изоляцию. Причиной стали допущенные нарушения протоколов безопасности при работе с пациентом, у которого был выявлен хантавирус. Об этом пишет издание Hart van Nederland со ссылкой на официальное заявление клиники.

В клинике признали: при оказании помощи пациенту установленные требования безопасности соблюдались не в полной мере.

Несмотря на то, что вероятность заражения крайне мала, соблюдение мер безопасности крайне важно для всех вовлеченных в процесс лечения. Мы сожалеем, что это произошло в нашем университетском медцентре заявила председатель правления клиники Бертин Лахуис

Как уточняется, взятый у пациента образец крови для лабораторного исследования из-за специфики возбудителя следовало обрабатывать по усиленной процедуре, однако его обработали по обычным стандартам. Помимо этого, утилизация биологических материалов проводилась без учета актуальных международных предписаний.

О положительном тесте на хантавирус у одного из пациентов, эвакуированных с лайнера MV Hondius, медцентр Университета Радбауд сообщил 7 мая. Заболевшего уведомили о результатах, в настоящее время он проходит лечение в одном из отделений больницы.

О самой вспышке инфекции на борту судна, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, 4 мая объявила Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, заразились девять человек, троих спасти не удалось. Речь может идти о штамме под названием "Андес". Эвакуированным с лайнера ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин.

Сам лайнер MV Hondius под нидерландским флагом вышел в апреле из аргентинского порта Ушуайя, на его борту находились около 150 человек - преимущественно граждане Великобритании, Испании, Нидерландов и США. 10 мая судно подошло к испанскому острову Тенерифе для эвакуации, а вечером 11 мая отправилось оттуда в Нидерланды. На время следования пассажирам предписали оставаться в каютах, однако инкубационный период вируса может растягиваться на несколько недель, что осложняет выявление новых заболевших.

9 мая Reuters сообщило о двух предполагаемых случаях заражения хантавирусом в Испании и на архипелаге Тристан-да-Кунья в южной части Атлантики - эти люди не имеют отношения к MV Hondius. В посольстве РФ в Мадриде 10 мая проинформировали, что россиянин из экипажа лайнера останется на борту до прибытия в Нидерланды, где будет проведена дезинфекция судна.

Что такое хантавирус и чем он опасен

Хантавирусы - семейство РНК-содержащих вирусов, переносчиками которых выступают грызуны. Человек заражается в основном при вдыхании пыли с частицами экскрементов, мочи или слюны инфицированных животных. От человека к человеку большинство штаммов не передается, однако южноамериканский вариант "Андес" - исключение: случаи такой передачи зафиксированы.

Инфекция протекает в двух формах: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (характерна для Евразии) и хантавирусный легочный синдром (распространен в Америке и отличается тяжелым течением). Инкубационный период - от одной до шести недель. Начальные симптомы напоминают грипп, затем возможны падение давления, дыхательная и почечная недостаточность, кровотечения. Летальность при легочной форме достигает 35-40%. Одобренной вакцины не существует, лечение - поддерживающая терапия. Штамм "Андес" впервые описан в Аргентине в конце 1990-х, его природный резервуар - длиннохвостая рисовая крыса.