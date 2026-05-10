Посольство РФ: россиянин из экипажа MV Hondius останется на судне

Россиянин с лайнера с хантавирусом останется на судне до прибытия в Нидерланды

Москва10 мая Вести.Россиянин, входящий в экипаж круизного лайнера MV Hondius, где был обнаружен хантавирус, останется на судне до его прибытия в Нидерланды для дезинфекции.

Об этом сообщило посольство России в Мадриде агентству РИА Новости.

По имеющейся информации, россиянин - член экипажа, он останется на корабле, который проследует в Нидерланды для дезинфекции сказали дипломаты

Ранее на Тенерифе сошла на берег первая группа пассажиров с MV Hondius. Граждан Испании эвакуируют в больницу в Мадриде для карантина, остальных туристов отправят самолетами домой.