Москва10 маяВести.Россиянин, входящий в экипаж круизного лайнера MV Hondius, где был обнаружен хантавирус, останется на судне до его прибытия в Нидерланды для дезинфекции.
Об этом сообщило посольство России в Мадриде агентству РИА Новости.
По имеющейся информации, россиянин - член экипажа, он останется на корабле, который проследует в Нидерланды для дезинфекциисказали дипломаты
Ранее на Тенерифе сошла на берег первая группа пассажиров с MV Hondius. Граждан Испании эвакуируют в больницу в Мадриде для карантина, остальных туристов отправят самолетами домой.