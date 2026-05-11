Москва11 мая Вести.Пассажиров круизного судна MV Hondius, где зафиксирована вспышка хантавируса, оставят на карантине сроком в 42 дня в связи с длительностью инкубационного периода заболевания. Об этом сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

Инцидент с опасным хантавирусом произошел на борту нидерландского лайнера, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь случаев заражения, из которых три оказались летальными.

Инкубационный период составляет 42 дня. В течение этих дней могут появляться симптомы… мы будем держать людей на карантине 42 дня, как это предусмотрено эпидемиологией пояснила Гарсия на брифинге для прессы

По словам министра, медики продолжают тщательно мониторить здоровье всех пассажиров, эвакуированных с корабля. Она отметила, что симптомы могут проявиться даже спустя время после начального обследования. Гарсия добавила, что 14 испанцев, госпитализированных в военный госпиталь Гомес Улья в Мадриде, находятся в стабильном состоянии. Им провели ПЦР-тестирование, результаты которого поступят в ближайшие часы.

Изначально всех пассажиров классифицировали как контактных и окружили их усиленными санитарными мерами, аналогичными тем, что применяются при подозрении на инфекцию. Ранее испанское министерство здравоохранения сообщило о начале высадки пассажиров MV Hondius у острова Тенерифе после эпидемиологической проверки. Возвращение пассажиров домой осуществляется поэтапно, в зависимости от наличия рейсов в страны назначения. После стоянки у Кабо-Верде, где были эвакуированы заболевшие, судно направилось к Канарским островам. После высадки пассажиров и части команды лайнер проследует в Нидерланды для полной дезинфекции.