Москва10 мая Вести.Первая группа пассажиров круизного судна MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, сошла на Канарах с круизного лайнера. Испанцев эвакуируют в больницу в Мадриде, где их ждет карантин, сообщает The Guardian.

Туристов из других стран отправят самолетами домой.

Согласно последним данным, хантавирус был выявлен у восьми пассажиров. Трое из них скончались, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии.

Как ранее сообщалось, президент Канарских островов Фернандо Клавихо распорядился не разрешать круизному лайнеру MV Hondius вставать на якорь, пока не будет гарантировано, что все пассажиры покинут Тенерифе 10 мая.