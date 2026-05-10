Власти Канар назвали условие для остановки лайнера MV Hondius в своих водах

Москва10 мая Вести.Президент Канарских островов Фернандо Клавихо распорядился не разрешать круизному лайнеру MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, вставать на якорь, пока не будет гарантировано, что все пассажиры смогут покинуть Тенерифе в воскресенье, 10 мая. Об этом сообщает испанское агентство EFE.

По словам Клавихо, после того как Мадрид в одностороннем порядке принял решение о стоянке судна на Тенерифе, власти Канарских островов утвердили регламент, согласно которому проведение всей операции должно занять не более 12 часов для минимизации рисков, с которыми может столкнуться население острова.

Он добавил, что получил сообщение о задержке двух самолетов, которые должны были перевозить пассажиров лайнера. Из-за этого операция затянется до понедельника.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус лично прибыл на Тенерифе, чтобы проконтролировать эвакуацию пассажиров с круизного лайнера. По его словам, для вывоза людей с судна необходимо десять авиарейсов.

Глава ВОЗ также подчеркнул, что хантавирус не похож на COVID-19.