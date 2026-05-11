Раскрыто, сколько людей в Польше взяли под санитарный контроль из-за хантавируса В Польше один человек находится под санитарным контролем из-за хантавируса

Москва11 мая Вести.Один человек в Польше находится под санитарно-эпидемиологическим наблюдением из-за возможного контакта с пассажиром круизного лайнера, на котором был выявлен хантавирус. Об этом сообщило радио RMF FM со ссылкой на главного санитарного инспектора страны.

По данным радиостанции, у гражданина, находящегося под контролем медиков, симптомы заболевания отсутствуют. Карантин и наблюдение продлятся семь дней.

Вспышка хантавируса была зафиксирована в начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который плыл из Аргентины в Кабо-Верде. Установлено семь случаев заболевания, трое заболевших (двое граждан Нидерландов и гражданин Германии) скончались. 10 мая круизное судно прибыло к острову Тенерифе Канарского архипелага. 11 мая минздрав США сообщил о двух американцах с признаками хантавируса.