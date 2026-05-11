Отказ почек, боли: вирусолог рассказала о тяжелых случаях течения хантавируса Вирусолог Сатаева: хантавирус может вызвать отказ почек и высокую температуру

Москва11 мая Вести.Хантавирус штамма "Андес" вызывает высокую температуру и тяжелое поражение почек, в том числе их отказ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени Георгиевского Татьяну Сатаеву.

По ее словам, всего есть две основные группы симптомов. К первой группе специалист отнесла геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Вторая [группа], что характерно для штамма "Андес", может вызывать более грозные заболевания - хантавирусный легочный синдром - тяжелая пневмония сообщила эксперт

Сатаева уточнила, что это когда у заболевшего наблюдается температура до 39-40 градусов, также могут быть боли в пояснице, отеки, нарушение мочеиспускания и отказ почек, но это "в очень тяжелых случаях".

Специалист добавила, что заражение людей хантавирусом происходит только в результате контакта с грызунами.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что основной и, возможно, единственный носитель штамма хантавируса "Андес" - длиннохвостый рисовый хомячок. Он уточнил, что в России таких хомячков пока не было.

Вспышка хантавируса произошла в начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, плывшем из Аргентины в Кабо-Верде. Подтверждено заболевание у семи человек с судна, трое заболевших (двое уроженцев Нидерландов и немец) умерли.

Хантавирус – опасная инфекция, переносчиком которой являются грызуны. В группе риска – пожилые люди, дети и люди с хроническими заболеваниями. При этом штамм "Андес" передается от человека к человеку, как сообщали в ВОЗ.