В ВОЗ объявили об окончании вспышки хантавируса Глава ВОЗ заявил, что вспышка хантавируса завершена

Москва2 июл Вести.Вспышка хантавируса, произошедшая в мае на круизном лайнере MV Hondius, завершена, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, в четверг последний человек, который контактировал с пассажиром лайнера, вышел с карантина и результат его теста на хантавирус был отрицательным. Новых случаев не было зафиксировано с 25 мая.

ВОЗ считает вспышку хантавируса завершившейся сказал Гебрейесус

Он добавил, что число связанных с лайнером случаев хантавируса достигло 13, включая трех умерших от этого заболевания. Минздравы 33 государств определили и отследили более 650 контактов заболевших.

Глава ВОЗ указал, что организация продолжит изучать вирус и она совместно с 21 страной запустила исследование, направленное на улучшение диагностики и лечения заболевания.