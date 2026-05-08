Москва8 мая Вести.В Центрах контроля и профилактики заболеваний Минздрава США (CDC) вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius присвоили самый низкий - третий уровень экстренного реагирования. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Органы здравоохранения работают над сдерживанием вспышки хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius. Число подтвержденных случаев, связанных со вспышкой заболевания, растет. Уже известно о трех случаях смерти от вируса среди находившихся на борту судна сообщается на сайте телеканала

Отмечается, что органы здравоохранения США внимательно следят за ситуацией, но считают, что риск для населения остается низким.

По данным телеканала, американские эпидемиологи, ученые и врачи могут быть временно переведены со своих обычных направлений работы и привлечены к реагированию в случае вспышки заболевания.

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с хантавирусом на лайнере MV Hondius в Атлантике, где зафиксирована вспышка. В ведомстве отметили, что в России существуют тест-системы на хантавирус.