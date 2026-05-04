Онищенко сообщил о возможных причинах вспышки хантавируса на лайнере в Атлантике Онищенко: грызуны на судне в Атлантике могли стать причиной вспышки хантавируса

Москва4 мая Вести.Вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане могла произойти исключительно на судне. Об этом ИС "Вести" заявил академик РАН, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

По его мнению, переносчиками вируса могли стать мыши или крысы, живущие на самом судне.

Заражение, по моим оценкам, произошло только на корабле, потому что между портом убытия и портом прибытия Кабо-Верде корабль находился в пути три недели, и заболевания начались где-то, наверное, на середине пути, то есть все инкубационные периоды, какие могли быть, они все прошли. На корабле они могли заразиться из-за того, что хоть у них пассажирский круизный лайнер, но там есть, как правило, мыши, которые могли проникнуть на этот корабль… Нужно иметь прямой контакт с выделениями этих зараженных мышей… Но заразиться от человека к человеку гораздо труднее объяснил Онищенко

Ранее стало известно, что на круизном судне MV Hondius произошла вспышка хантавируса, от которой погибло несколько человек. Всемирная организация здравоохранения сообщила о принятии экстренных мер в связи с выявленными случаями заболевания на борту. ВОЗ также участвует в расследовании произошедшего и сотрудничает со странами по вопросам минимизации рисков.

В Роспотребнадзоре заявили, что сообщения о хантавирусе находятся на контроле, также направлен запрос в профильное ведомство Нидерландов, под флагом которых следует круизный лайнер. В ведомстве добавили, что в России есть тест-системы на хантавирус.