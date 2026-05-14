Москва14 маяВести.Академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко подтвердил, что штамм хантавируса "Андес" мутирует. Об опасном подтипе вируса, вспышка которого произошла на круизном лайнере MV Hondius, он рассказал в комментарии ТАСС.
По признакам "Андеса" видно, что все-таки он мутируетсказал Онищенко
По его словам, это говорит не о катастрофе, а просто о том, что штаммы подвергаются мутациям, приспосабливаются, ежегодно меняют "последовательность", а также способны обходить иммунитет человека.
По данным Онищенко, в настоящее время хантавирусы, "к счастью, маловирулентны, малоконтагиозны", хотя уже начали передаваться от человека к другим людям.
Кроме того, он рассказал, что вспышка "Андеса" уже была в 2018 году в Аргентине, а летальный исход тогда составлял до 35%. Однако академик считает, что новая вспышка, произошедшая на лайнере, не представляет угрозу для России.
В конце мая нынешнего года на нидерландском круизном судне MV Hondius, маршрут которого лежал из Аргентины в Кабо-Верде, была зафиксирована вспышка хантавируса. Скончались три человека – семейная пара из Нидерландов и гражданка Германии.
Хантавирус – семейство вирусов, основный носителем которых являются грызуны. По словам экспертов, человек может заразиться при вдыхании пыли на месте, где находились засохшие испражнения грызунов. Однако штамм "Андес" способен передаваться от человека к человеку. Хантавирус может привести к поражению почек, сердца, легких.