Онищенко сделал заявления об опасном штамме хантавируса "Андес": он мутирует Онищенко: штамм хантавируса "Андес" мутирует и приспосабливается к человеку

Москва14 мая Вести.Академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко подтвердил, что штамм хантавируса "Андес" мутирует. Об опасном подтипе вируса, вспышка которого произошла на круизном лайнере MV Hondius, он рассказал в комментарии ТАСС.

По признакам "Андеса" видно, что все-таки он мутирует сказал Онищенко

По его словам, это говорит не о катастрофе, а просто о том, что штаммы подвергаются мутациям, приспосабливаются, ежегодно меняют "последовательность", а также способны обходить иммунитет человека.

По данным Онищенко, в настоящее время хантавирусы, "к счастью, маловирулентны, малоконтагиозны", хотя уже начали передаваться от человека к другим людям.

Кроме того, он рассказал, что вспышка "Андеса" уже была в 2018 году в Аргентине, а летальный исход тогда составлял до 35%. Однако академик считает, что новая вспышка, произошедшая на лайнере, не представляет угрозу для России.

В конце мая нынешнего года на нидерландском круизном судне MV Hondius, маршрут которого лежал из Аргентины в Кабо-Верде, была зафиксирована вспышка хантавируса. Скончались три человека – семейная пара из Нидерландов и гражданка Германии.

Хантавирус – семейство вирусов, основный носителем которых являются грызуны. По словам экспертов, человек может заразиться при вдыхании пыли на месте, где находились засохшие испражнения грызунов. Однако штамм "Андес" способен передаваться от человека к человеку. Хантавирус может привести к поражению почек, сердца, легких.