Онищенко рассказал об изменениях хантавируса Андес

Москва14 мая Вести.Тип хантавируса Андес изменяется и начинает передаваться от человека к человеку, сообщил ТАСС со ссылкой на академика РАН, эпидемиолога, заместителя президента РАО Геннадия Онищенко.

По признакам Андеса видно, что все-таки он мутирует. Это свидетельство не какой-то катастрофы, а свидетельство того, что штаммы мутируют. Они приспосабливаются.... [Пока] хантавирусы, к счастью, маловирулентны, малоконтагиозны, хотя уже от человека к человеку начали потихоньку передаваться сказал он

Онищенко также рассказал, что вспышка заболеваемости данным вирусом в 2018 году в Аргентине показала до 35% летальности, что является высоким показателем. При этом России хантавирус не угрожает, подчеркнул врач.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, он следовал из Аргентины в Кабо-Верде. На нем заражены были 11 человек, трое скончались.

Ранее инфекционист Елена Мескина рассказала, что вероятность мутации и более легкой передачи к человеку хантавируса Андес не исключена.