Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за хантавируса Андес Роспотребнадзор усиливает меры против завоза хантавируса Андес в РФ

Москва12 мая Вести.Роспотребнадзор совместно с пограничной службой РФ усилил контроль на границе, чтобы предотвратить проникновение хантавируса Андес на территорию России. Об этом сообщили в ведомстве в мессенджере MAX.

Для оценки и минимизации рисков используются АИС "Периметр".

Роспотребнадзором совместно с пограничной службой РФ приняты меры, направленные на усиление пропускного контроля на границе отмечается в сообщении

В мае была зафиксирована вспышка хантавируса на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Заболевание оказалось подтверждено у 11 человек. По последней информации, три человека скончались.