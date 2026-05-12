Москва12 маяВести.Роспотребнадзор совместно с пограничной службой РФ усилил контроль на границе, чтобы предотвратить проникновение хантавируса Андес на территорию России. Об этом сообщили в ведомстве в мессенджере MAX.
Для оценки и минимизации рисков используются АИС "Периметр".
Роспотребнадзором совместно с пограничной службой РФ приняты меры, направленные на усиление пропускного контроля на границеотмечается в сообщении
В мае была зафиксирована вспышка хантавируса на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Заболевание оказалось подтверждено у 11 человек. По последней информации, три человека скончались.