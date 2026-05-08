Москва8 маяВести.Циркулирующий на территории РФ и соседних государств хантавирус, способный вызвать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), не передается от человека к человеку. Ситуация с распространением инфекции держится на контроле. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
Пресс-служба ведомства опубликовала подробную информацию о хантавирусных инфекциях, уточнив, что эта группа заболеваний является хорошо изученной.
На территории Российской Федерации и сопредельных государств также есть природные очаги этой инфекции, а циркулирующие в них серотипы вызывают инфекцию у человека при контакте с грызунами исключительно в виде ГЛПС, которая от человека к человеку не передаетсяуточнили в ведомстве
В Роспотребнадзоре рассказали, что существует также хантавирус Андес. Он распространен только на территориях Северной и Южной Америк. Эта инфекция вызывает хантавирусный кардиопульмональный синдром, который в редких случаях передается от человек к человеку воздушно-капельным путем.
В случае завоза хантавирусов, схожих с вариантом Андес, система Роспотребнадзора готова к оперативному выявлению и реагированию. Комплекс мероприятий отработанзаверили в ведомстве
На всех пропускных пунктах через госграницу России проводится усиленный санитарно-карантинный контроль. Также отмечается, что в РФ есть необходимые тест-системы для оперативного выявления хантавирусов.
Ранее в Аргентине сообщили о рекордной за десять лет вспышке заболеваемости хантавирусной инфекцией. Это заболевание выявлено уже у 100 человек. Случаи заражения также зафиксировали в Израиле.