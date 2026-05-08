Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с хантавирусной инфекцией Роспотребнадзор: в РФ хантавирус не передается от человека к человеку

Москва8 мая Вести.Циркулирующий на территории РФ и соседних государств хантавирус, способный вызвать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), не передается от человека к человеку. Ситуация с распространением инфекции держится на контроле. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Пресс-служба ведомства опубликовала подробную информацию о хантавирусных инфекциях, уточнив, что эта группа заболеваний является хорошо изученной.

На территории Российской Федерации и сопредельных государств также есть природные очаги этой инфекции, а циркулирующие в них серотипы вызывают инфекцию у человека при контакте с грызунами исключительно в виде ГЛПС, которая от человека к человеку не передается уточнили в ведомстве

В Роспотребнадзоре рассказали, что существует также хантавирус Андес. Он распространен только на территориях Северной и Южной Америк. Эта инфекция вызывает хантавирусный кардиопульмональный синдром, который в редких случаях передается от человек к человеку воздушно-капельным путем.

В случае завоза хантавирусов, схожих с вариантом Андес, система Роспотребнадзора готова к оперативному выявлению и реагированию. Комплекс мероприятий отработан заверили в ведомстве

На всех пропускных пунктах через госграницу России проводится усиленный санитарно-карантинный контроль. Также отмечается, что в РФ есть необходимые тест-системы для оперативного выявления хантавирусов.

Ранее в Аргентине сообщили о рекордной за десять лет вспышке заболеваемости хантавирусной инфекцией. Это заболевание выявлено уже у 100 человек. Случаи заражения также зафиксировали в Израиле.