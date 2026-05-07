Infobae: в Аргентине зафиксировали рекорд хантавируса за последнее десятилетие

В Аргентине зафиксирован рекорд заболеваемости хантавирусом Infobae: в Аргентине зафиксировали рекорд хантавируса за последнее десятилетие

Москва7 мая Вести.В Аргентине зафиксировали рекордную вспышку заболеваемости хантавирусом, таких высоких показателей не было около десяти лет. Об этом сообщает Infobae со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

В тексте говорится, что за нынешний эпидемиологический сезон был подтвержден уже 101 случай недуга.

Страна зарегистрировала самый высокий показатель этого заболевания… за последнее десятилетие сказано в материале

На круизном лайнере MV Hondius, следовавшем через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, в начале мая зафиксировали вспышку хантавируса. Трое заболевших умерли.