Москва7 маяВести.В Аргентине зафиксировали рекордную вспышку заболеваемости хантавирусом, таких высоких показателей не было около десяти лет. Об этом сообщает Infobae со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
В тексте говорится, что за нынешний эпидемиологический сезон был подтвержден уже 101 случай недуга.
Страна зарегистрировала самый высокий показатель этого заболевания… за последнее десятилетиесказано в материале
На круизном лайнере MV Hondius, следовавшем через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, в начале мая зафиксировали вспышку хантавируса. Трое заболевших умерли.