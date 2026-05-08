В Израиле зафиксировали случай заражения хантавирусом В Израиле зафиксировали первый случай заражения хантавирусом

Москва8 мая Вести.На территории Израиля зарегистрирован первый подтвержденный случай заражения хантавирусом.

Об этом информирует газета The Jerusalem Post.

В материале указывается, что пациентом оказался мужчина, который вернулся из поездки по Восточной Европе. Однако название конкретной страны, которую посетил заболевший, не уточняется.

По информации издания, мужчина почувствовал недомогание и характерные симптомы спустя несколько месяцев после возвращения из путешествия. Он незамедлительно обратился за медицинской помощью, что позволило оперативно диагностировать заболевание.

Лабораторные анализы подтвердили наличие хантавируса в организме пациента. В настоящее время состояние мужчины оценивается как стабильное, он не нуждается в интенсивной терапии.

Ранее в Аргентине зафиксировали рекордную вспышку заболеваемости хантавирусом, таких высоких показателей не было около десяти лет.