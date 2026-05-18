В Британии у медика выявили симптомы хантавируса, он доставлен в Лондон

Москва18 мая Вести.Симптомы хантавируса выявили у медика с отдаленной заморской территории Великобритании в Атлантическом океане. Об этом сообщает Independent со ссылкой на британское агентство по здравоохранению.

Уточняется, что мужчина был доставлен в Лондон с острова Вознесения в прошлую субботу.

Врач с симптомами хантавирусной инфекции с отдаленной заморской территории Великобритании находится на лечении в лондонской больнице говорится в материалах газеты

Кроме того, в Великобританию должны прибыть девять граждан с островов Святой Елены и Вознесения, которые могли контактировать с носителями хантавируса. В настоящее время у них не выявлены симптомы.

Ранее власти канадской провинции Британская Колумбия сообщили о случае предполагаемого заражения хантавирусом у одного из жителей региона.