Москва18 маяВести.Симптомы хантавируса выявили у медика с отдаленной заморской территории Великобритании в Атлантическом океане. Об этом сообщает Independent со ссылкой на британское агентство по здравоохранению.
Уточняется, что мужчина был доставлен в Лондон с острова Вознесения в прошлую субботу.
Врач с симптомами хантавирусной инфекции с отдаленной заморской территории Великобритании находится на лечении в лондонской больницеговорится в материалах газеты
Кроме того, в Великобританию должны прибыть девять граждан с островов Святой Елены и Вознесения, которые могли контактировать с носителями хантавируса. В настоящее время у них не выявлены симптомы.
Ранее власти канадской провинции Британская Колумбия сообщили о случае предполагаемого заражения хантавирусом у одного из жителей региона.