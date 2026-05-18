Япония передала Британии препарат от гриппа для борьбы с хантавирусом

Москва18 мая Вести.Япония по запросу Лондона передала Великобритании препарат "Авиган" после вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. Об этом сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кэнъитиро Уэно.

Лекарство применяется при лечении гриппа, однако его эффективность для профилактики хантавируса у людей до сих пор клинически не подтверждена.

По просьбе Великобритании 15 мая по местному времени мы предоставили препарат от гриппа "Авиган" сказал министр в ходе брифинга

При этом он заверил, что препарат показал успешные результаты при тестировании на животных.

