Москва18 маяВести.Япония по запросу Лондона передала Великобритании препарат "Авиган" после вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. Об этом сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кэнъитиро Уэно.
Лекарство применяется при лечении гриппа, однако его эффективность для профилактики хантавируса у людей до сих пор клинически не подтверждена.
По просьбе Великобритании 15 мая по местному времени мы предоставили препарат от гриппа "Авиган"сказал министр в ходе брифинга
При этом он заверил, что препарат показал успешные результаты при тестировании на животных.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал, как скоро в РФ могут разработать вакцину от хантавируса.