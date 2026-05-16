"Никкэй": около 20 пациентов погибли в Японии от лечения препаратом от васкулита

Москва16 мая Вести.Порядка 20 человек, проходивших в Японии лечение препаратом от васкулита "Табнеос", погибли при его применении, сообщает газета "Никкэй" со ссылкой на заявление фармацевтической компании Kissei Pharmaceutical.

Согласно сведениям издания, препарат получили около 8,5 тыс. пациентов в Японии. Постмаркетинговые исследования показали, что у 22 человек возник синдром исчезновения желчных протоков, 13 из них скончались.

Всего погибли около 20 человек. Компания призвала медучреждения воздержаться от назначения препарата новым пациентам.

Американское управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) еще в марте 2026 года предупреждало о тяжелом лекарственном поражении печени при приеме "Табнеоса". В апреле регулятор предложил отозвать одобрение препарата в США ввиду отсутствия доказанной эффективности и возможных манипуляций с результатами клинических испытаний. Европейское агентство по лекарственным средствам также инициировало расследование из-за сомнительной достоверности клинических тестов.

В Японии "Табнеосу" пока что дают "зеленый свет", его годовые продажи составили примерно 73 млн долларов.

