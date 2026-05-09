Вакцину от хантавируса могут создать в РФ за короткое время, считает вирусолог

Москва9 мая Вести.Национальный центр имени Н.Ф. Гамалеи при необходимости способен в кратчайшие сроки разработать вакцину от хантавируса. Об этом вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил в интервью ИС "Вести".

Работа над препаратом будет идти на той же основе, что и при создании вакцины от коронавируса, отметил специалист.

В нашем центре Гамалеи разработаны хорошие методы, которые позволяют в сравнительно короткий срок такие вакцины изготовить. Это геноинженерные вакцины, мРНК-вакцины, вакцины на основе аденовируса, как было при коронавирусе. Здесь тоже это, так сказать, можно сделать. Вообще вакцин против этого [хантавируса] Андес – их нет. Их нужно делать заново, потому что он отличается от тех вирусов, которые вызывают геморрагическую лихорадку рассказал Альтштейн

Ранее сообщалось, что ситуация с распространением хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius становится все более напряженной. Пассажиры судна, на котором были зафиксированы смертельные случаи, разъехались, по меньшей мере, по 12 странам, что вызывает опасения у санитарных служб.

В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с распространением инфекции находится на контроле. На всех пропускных пунктах через госграницу России проводится усиленный санитарно-карантинный контроль. В ведомстве добавили, что хантавирус Андес распространен только на территориях Северной и Южной Америк.