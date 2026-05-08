Гинцбург: на создание вакцины от хантавируса может понадобиться около 1,5 лет

Москва8 мая Вести.Для разработки вакцины от хантавируса в России потребуется порядка 1,5 года, сообщил "Известиям" научный руководитель центра Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он ответил на вопросы издания о распространении хантавируса, вспышка которого была зафиксирована три недели назад на лайнере MV Hondius, отбывшем из Аргентины на Канарские острова.

"Возможно, эта вспышка на дорогостоящем круизном лайнере заставит обратить внимание на эту проблему и будут выделены деньги для создания системы вакцинации хотя бы по эпидпоказаниям", - сказал Гинцбург.

По его словам, вакцину следует создавать сразу против пяти-семи наиболее распространенных антигенных штаммов вируса. "Технология вирусоподобных частиц уже была успешно применена для вакцины от ротавирусов. Это подход можно использовать для создания вакцины против хантавируса", - объяснил Гинцбург.

Вспышка заболевания, предположительно, вызванного хантавирусом, была зафиксирована на борту круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантику. Выявлено восемь случаев заболевания, в том числе три летальных исхода.