Лукашев сравнил хантавирус с коронавирусом и гриппом Лукашев: ситуация с хантавирусом пока не вызывает серьезной озабоченности

Москва8 мая Вести.Ситуация с хантавирусом пока что не вызывает серьезной озабоченности на глобальном уровне. Об этом заявил ИС "Вести" директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев.

По его словам, сейчас появилось доказательство, что хантавирус может передаваться от человека к человеку, но считается малозаразным при таком контакте. При этом, карантинные меры все равно должны быть более строгими, отмечает эксперт.

Но вообще, ситуация пока что не вызывает какой-то серьезной озабоченности на глобальном уровне. Потому что в целом хантавирусы не склонны так легко менять хозяев, как, например, коронавирус или вирус гриппа … Поэтому врачи все-таки не ожидают интенсивной какой-то циркуляции этого вируса … На сегодняшний день у нас нет оснований ожидать, что вирус вот сейчас мутирует, приспособится к человеку и вызовет новую пандемию сказал Лукашев

Ранее научный руководитель центра Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для разработки вакцины от хантавируса в России потребуется порядка 1,5 года.