Москва14 мая Вести.Переносчиками хантавируса в России в основном являются полевки и обычные мыши. Об этом заявил академик РАН, врач-эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Врач обратил внимание на то, что хантавирус, как и коронавирус, является природно-очаговым заболеванием. Его переносчики — мыши-полевки, живущие в дикой природе, а также и обычные мыши, обитающие в домах.

Геннадий Онищенко в рамках пресс-конференции в Москве отметил, что у хантавируса существует около 40 серотипов с разной классификацией. Все они имеют свои особенности.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о том, что ведомство находится в постоянном контакте со Всемирной организацией здравоохранения по ситуации с хантавирусом в мире.