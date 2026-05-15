Педиатр Малых: дети могут заразиться хантавирусом на даче, а не в саду

Москва15 мая Вести.Дети могут заразиться хантавирусом, вопреки распространенным суждениям, не в детсаду или школе, а на дачах, в сараях, в подвалах или походах при контакте с пометом грызунов. Такое заявление сделал член Союза педиатров России Дмитрий Малых в комментарии NEWS.ru.

Для ребенка особенно важна профилактика: не трогать мертвых грызунов, не играть в пыльных закрытых помещениях, не подметать сухой помет веником рассказал эксперт

По словам педиатра, хантавирус не является экзотикой для России, и в стране уже давно фиксируются случаи геморрагической лихорадки с почечным синдромом. По его данным, в 2024 году в стране было установлено 3396 случаев заболевания. Малых также уточнил, что за последние десять лет заболеваемость колебалась примерно от 3,0 до 9,5 на 100 тысяч населения.

Эксперт подытожил, что это обычная сезонная природно-очаговая инфекция, которую можно подхватить в лесу, на даче, в сарае, в гараже, при уборке без защиты.

Хантавирус – семейство вирусов. Как говорят эксперты, заражение человека происходит, в основном, в местах скопления пыли после обитания там грызунов. Однако штамм "Андес" передается от человека к человеку. Хантавирус может привести к разным последствиям, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром.