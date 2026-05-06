Москва6 мая Вести.С наступлением дачного сезона появляется риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, которая передается от грызунов. О том, как защитить себя от вируса, информационной службе "Вести" рассказал заведующий инфекционным отделением Центральной клинической больницы Управления делами Президента России Георгий Сапронов.

По словам медика, прошедшая зима была холодной, поэтому грызуны забирались в дома, подсобные помещения, гаражи, кладовки и дровницы, в которых могли остаться следы их жизнедеятельности, которые и являются распространителями вируса.

С мочой и с фекалиями они выделяют этот вирус, который при уборке воздушно-пылевым путем мы можем получить и заболеть этим, ну, достаточно таким непростым заболеванием. Поэтому, если, например, у вас дом герметично закрыт и мышей там нет, ну, возможно, что там действительно все благополучно, но вас может ждать, так сказать, опасность в дровнице, в поленнице. То есть не только в доме, но и в других каких-то хозяйственных помещениях, в которых хранится инвентарь, и мышки там могут быть. Поэтому уборку этих помещений, безусловно, надо осуществлять только в респираторе сообщил Сапронов

Ранее Роспотребнадзор предупредил граждан, что с наступлением дачного сезона они рискуют столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, которую переносят грызуны.