Как не заразиться дирофиляриозом от комаров - советы Роспотребнадзора Роспотребнадзор дал советы по защите от дирофиляриоза

Москва29 мая Вести.На территории России каждый год регистрируются единичные случаи дирофиляриоза – паразитарного заболевания, которое переносят комары. Роспотребнадзор сообщает, что роста заболеваемости нет. Однако в весенне-летний период важно соблюдать меры профилактики.

В России ежегодно регистрируются единичные случаи дирофиляриоза, однако роста заболеваемости не наблюдается, и она не превышает среднемноголетних уровней. Осложнений нет. В случае подозрения на дирофиляриоз важно обращаться за медицинской помощью, такие заболевания требуют настороженности говорится в публикации Роспотребнадзора

Специалисты советуют в период с мая по октябрь закрывать москитными сетками окна и балконы, в помещениях использовать фумигаторы и ультразвуковые отпугиватели.

На дачных участках, чтобы не допускать размножения комаров в емкостях с водой, не реже раза в неделю следует осушать их и менять воду.

При выезде на природу рекомендуется пользоваться репеллентами.

В весенне-летний период необходимо проводить дегельминтизацию домашних собак и кошек.

Эндемичные по дирофиляриозу территории - юг России: Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край и Севастополь. Случаи заболевания регистрируются также в Амурской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Омской, Орловской, Пензенской, Тамбовской областях и Мордовии. Источник заражения для комаров - инфицированные собаки и кошки, реже - дикие животные.

Лечение дирофиляриоза хирургическое - требуется полное извлечение гельминта.

Роспотребнадзор проводит системный мониторинг численности пораженных комаров и организует профилактические мероприятия. Ситуация находится на контроле ведомства.