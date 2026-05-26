Москва26 мая Вести.Подмосковное управление Роспотребнадзора опубликовало перечень из пяти самых опасных для человека насекомых и членистоногих, которые встречаются на территории России.

В своем Telegram-канале ведомство напомнило, что укусы этих переносчиков могут стать причиной трансмиссивных инфекций. В список вошли иксодовые клещи, кровососущие комары, блохи, вши, слепни, мошки и москиты.

Трансмиссивные инфекции - группа заболеваний, возбудители которых передаются человеку через укус или присасывание кровососущих насекомых и членистоногих, например, таких как: иксодовые клещи, кровососущие комары, блохи, вши, слепни, мошки и москиты говорится в публикации Роспотребнадзора

По данным специалистов, главный способ защиты - не допускать укусов. Для этого рекомендуется использовать репелленты и акарициды, носить защитную одежду, устанавливать москитные сетки. Против клещевого энцефалита также эффективна вакцинация.

В случае присасывания клеща ведомство советует как можно скорее снять его и отвезти в лабораторию на исследование, а также обратиться к врачу. При появлении лихорадки, сыпи или мышечных болей после укуса любого кровососущего необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, обязательно сообщив о факте укуса.

В Роспотребнадзоре добавили, что современные лаборатории позволяют не только выявить инфекцию, но и точно определить возбудителя для назначения правильного лечения. Однако в первые дни после заражения анализ крови на антитела может дать отрицательный результат.