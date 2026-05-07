Роспотребнадзор выявил новые опасные вирусы в клещах, обитающих в РФ Роспотребнадзор: клещи в РФ могут переносить вирусы Мукава и Нуомин

Москва7 мая Вести.Клещи, обитающие на территории России, могут переносить целый ряд опасных вирусов, таких как Бейджи найроварус, вирус Мукава и вирус Нуомин (Лесное). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Изучение вирусов, переносимых клещами, проводилось Санкт-Петербургским НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера​​​.

На северо-западе РФ, помимо вируса клещевого энцефалита, выявлены такие вирусы, как Бейджи найроварус и вирус Мукава, которые ранее были выделены из сывороток крови людей в Китае и Японии. Вирус Лесное, который был также обнаружен в клещах на северо-западе, не имеет четкого таксономического положения и схож с вирусом Нуомин, патогенные штаммы которого описаны в литературе говорится в сообщении

Ранее в МЧС рассказали, что нужно делать при укусе клеща, чтобы снизить риск заражения.