Москва17 июлВести.Термин "наноклещи", который распространился в СМИ, некорректен и не означает появление нового вида клещей: речь идет о нимфах – молодых особях иксодовых клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве пояснили, что нимфы отличаются повышенной активностью и агрессивностью, поскольку для перехода на следующую стадию развития им необходимо питание.
В связи с распространением в СМИ некорректного термина "наноклещи" Роспотребнадзор информирует. Речь идет не о новом виде, а о нимфах – молодых особях иксодовых клещейговорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном в MAX
Отмечается, что из-за небольшого размера – порядка 1-2 мм – такие клещи могут долго оставаться незамеченными на теле человека. При этом они способны переносить клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз и другие природно-очаговые инфекции.
Ранее сообщалось, что высокий риск заражения вирусом клещевого энцефалита присутствует в Московской, Калининградской, Свердловской и Кемеровской областях.