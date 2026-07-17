Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении в РФ новых "наноклещей" Роспотребнадзор: "наноклещи" не являются новым видом клещей

Москва17 июл Вести.Термин "наноклещи", который распространился в СМИ, некорректен и не означает появление нового вида клещей: речь идет о нимфах – молодых особях иксодовых клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что нимфы отличаются повышенной активностью и агрессивностью, поскольку для перехода на следующую стадию развития им необходимо питание.

В связи с распространением в СМИ некорректного термина "наноклещи" Роспотребнадзор информирует. Речь идет не о новом виде, а о нимфах – молодых особях иксодовых клещей говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном в MAX

Отмечается, что из-за небольшого размера – порядка 1-2 мм – такие клещи могут долго оставаться незамеченными на теле человека. При этом они способны переносить клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз и другие природно-очаговые инфекции.

Ранее сообщалось, что высокий риск заражения вирусом клещевого энцефалита присутствует в Московской, Калининградской, Свердловской и Кемеровской областях.