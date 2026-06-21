Роспотребнадзор: в РФ найдены 30 новых вирусов, передающихся от клещей и комаров

В России выявлены более 30 новых вирусов, переносимых клещами и комарами Роспотребнадзор: в РФ найдены 30 новых вирусов, передающихся от клещей и комаров

Москва21 июн Вести.Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора обнаружили свыше 30 ранее не известных РНК-вирусов, которые переносятся клещами, комарами, мелкими млекопитающими и рукокрылыми на территории России, передает ТАСС.

Для исследования был сформирован биобанк, включающий более 20 тыс. биологических образцов — клещей, комаров, мелких млекопитающих и рукокрылых, собранных в 50 регионах страны. Ученые идентифицировали 30 новых РНК-вирусов с покрытием вирусного генома более 70%. Для определения таксономии использовались нуклеотидные последовательности гипотетических вирусных белков и РНК-зависимой РНК-полимеразы.

Кроме того, выявлены 3 новых вируса, которые невозможно отнести к известным группам. В Роспотребнадзоре отметили, что результаты подтверждают высокое таксономическое разнообразие РНК-вирусов, циркулирующих в исследованных образцах, и подчеркивают важность метагеномного секвенирования для выявления как хорошо изученных, так и малоизвестных вирусов, связанных с членистоногими переносчиками.