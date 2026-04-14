Роспотребнадзор назвал регионы РФ, где чаще всего фиксировали укусы клещей

Москва14 апр Вести.С началом весны наибольшее число укусов клещей было зарегистрировано на юге России. В частности, в Краснодарском крае, в Ростовской области и в Крыму. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, многочисленные случаи подтвердили в Ставропольском крае, в Липецкой, Челябинской, Ленинградской и Московской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Зимне‑весенний период 2026 года на большей части территории страны был благоприятен для сохранения численности клещей. С конца марта наблюдается сезонный подъем обращаемости населения по поводу укусов уточнили в ведомстве

По данным Роспотребнадзора, в 30 регионах страны провели акарицидную обработку. Очистку завершили на территории площадью 4,3 тыс. га.

Чтобы защитить себя от насекомых, рекомендуется использовать защитную одежду, наносить репелленты, а также своевременно проходить вакцинацию.

Ранее главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов в интервью ИС "Вести" рассказал, что в Московской области клещи стали активны уже в начале марта. В травмпункты с жалобами на укусы обратились почти 150 человек.