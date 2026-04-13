Минимум в 64 регионах России проснулись клещи. Об этом сообщают «Известия».

По данным газеты, в некоторых областях – например, в Калужской – они вышли из спячки даже раньше, чем обычно. При этом их популяция увеличилась, поскольку плотный снежный покров зимой защитил членистоногих от морозов.

В целом, как подсчитали «Известия» на основе официальных сообщений органов местной власти, укусы клещей зафиксированы минимум в 64 регионах страны говорится в публикации

В Вологодской области за последние несколько месяцев (с начала 2026 года) число пострадавших от укусов клещей достигло 126, из них 45 детей. В Ленинградской области только со 2 по 8 апреля к медикам после укусов обратился 141 человек. Как минимум двое оказались заражены боррелиозом.

В Подмосковье с начала года 148 человек заявили об укусах.