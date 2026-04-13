Врач Осипов: в Подмосковье жалобы на укусы клещей появились уже в начале марта

Врач: клещи в Подмосковье стали активны уже в начале марта

Москва13 апр Вести.Жители Подмосковья начали раньше, чем в прошлом году, обращаться в больницы из-за укусов клещей, рассказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов в интервью ИС "Вести".

Почти 150 человек обратились в травмпункты Подмосковья с жалобами на укусы клещей. Они в этом году проснулись раньше времени из-за раннего прихода весны. Кроме того, выросли и очереди к ветеринарам.

С каждым годом мы видим увеличение количества обращений с клещами, и особенно ранних обращений. То есть в этом году мы видим, что обращения с клещами начались уже в начале марта, чего раньше не было… Буквально за прошлую неделю к нам обратилось 17 человек рассказал Осипов

Клещам достаточно, чтобы температура в течение нескольких дней продержалась от +3 до +5 градусов. В некоторых местах они просыпаются раньше, если земля прогрелась, например, в районе теплотрасс.

Клещи – разносчики сразу нескольких опасных болезней: клещевой энцефалит, который встречается крайне редко, и боррелиоз, или болезнь Лайма.

Неприятное заболевание, которое начинается сначала с сыпи, небольшого зуда кожи, но идет поражение суставов, сердца, даже головного мозга отметил главврач

Ранее сообщалось, что клещи проснулись минимум в 64 регионах России.