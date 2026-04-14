Роспотребнадзор: свыше шести тысяч человек с начала сезона получили укусы клещей

Москва14 апр Вести.С начала сезона более шести тысяч человек в России обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что зимне-весенний период 2026 года оказался благоприятным для сохранения численности клещей. Уже с конца марта наблюдается сезонный рост активности насекомых и, как следствие, увеличение числа обращений граждан.

Наибольшее число обращений зафиксировано в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Крым, а также в Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, в Москве и Санкт-Петербурге.

В то же время продолжается активная вакцинация против клещевого вирусного энцефалита – прививку уже сделали свыше 1,2 млн человек. Также в рамках профилактики в 30 регионах страны проведена акарицидная обработка территорий – всего обработано более 4,3 тысячи гектаров.

В Роспотребнадзоре напомнили, что для защиты от клещей необходимо использовать репелленты и специальные инсектоакарицидные средства, а также носить закрытую одежду. При этом самой эффективной мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита остается вакцинация.

Ранее сообщалось, что клещи проснулись минимум в 64 регионах России.