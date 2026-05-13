Роспотребнадзор перечислил эндемичные регионы РФ по энцефалиту Роспотребнадзор назвал эндемичные регионы России по энцефалиту

Москва13 мая Вести.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) систематизировала данные по регионам России, где сохраняется высокая вероятность заражения клещевым энцефалитом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.

В документе отмечается, что в Центральном федеральном округе (ЦФО) зонами риска признаны Ивановская, Костромская, Тверская и Ярославская области. В Подмосковье в список опасных районов вошли только Дмитровский и Талдомский городские округа.

Северо-Западный федеральный округ характеризуется широким распространением вируса в Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской и Псковской областях. Также высокая активность клещей-переносчиков зафиксирована в республиках Карелия и Коми.

В южной части страны наиболее неблагополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка отмечена в Крыму и Севастополе.

В Приволжье статус эндемичных получили Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская и Ульяновская области, а также Пермский край и республики Марий Эл, Татарстан, Башкортостан и Удмуртия.

В Уральском федеральном округе угроза заражения актуальна для Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, включая Ханты-Мансийский автономный округ.

Значительное число опасных зон традиционно сосредоточено в Сибири и на Дальнем Востоке. В перечень включены Алтайский и Красноярский края, Новосибирская, Томская, Омская, Иркутская и Кемеровская области, а также республики Хакасия, Тыва и Алтай.

На востоке России высокая опасность инфицирования сохраняется в Приморье, Приамурье, Якутии, Бурятии, Забайкалье, Еврейской автономной и Сахалинской областях, а также в Хабаровском крае.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что клещевым энцефалитом возможно заразиться, выпив сырого молока или раздавив клеща руками.